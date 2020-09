Chiesa al Milan, non ci sono stati contatti: trattativa falsa?

Chiesa al Milan, non ci sono stati contatti

MILANO – Le voci si stanno inseguendo da diverse ore, ma, a quanto pare, i contatti sono meno ancora che sfocati. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a SkySport24, infatti, non ci sarebbe in ballo una trattativa tra il Milan e la Fiorentina per Federico Chiesa; i viola sparano alto chiedendo 90 milioni di euro, con il classe 1997 che, dal canto suo, vorrebbe restare in Italia.

Al momento, comunque, non risulta invece alcun contatto da parte del Milan, anche se non è escluso che, su precisa indicazione di Pioli e con richieste meno esose da parte di Commisso, Maldini possa provare il colpaccio entro fine mercato.