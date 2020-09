Calciomercato Milan, Sky svela: dopo Diaz, altro possibile colpo dal Real!

Calciomercato Milan, spunta un’altra idea molto suggestiva dal Real Madrid

ULTIME NEWS MERCATO MILAN- Paolo Maldini e Frederic Massara stanno regalando forti emozioni ai tifosi rossoneri grazie ad alcuni colpi sia a centrocampo (Sandro Tonali) che in attacco (Brahim Diaz), che incoronano il Milan come la regina del calciomercato fino ad ora. I dirigenti rossoneri però non hanno dimenticato che anche il reparto arretrato ha bisogno di rinforzi. In particolare un ruolo dove il Diavolo vorrebbe compiere un salto di qualità è quello del terzino destro. Qualora arrivasse un’offerta congrua per uno fra Conti o Calabria, la cessione sarebbe praticamente scontata. Nelle ultime settimane si sono susseguiti tantissimi nomi per la fascia destra, da Emerson Royal del Barcellona ad Aurier del Tottenham, ma i costi proibitivi hanno frenato entrambe le trattative. Sky Sport ha rivelato una nuova pista alquanto suggestiva per il Milan. Il Real Madrid infatti avrebbe offerto ai rossoneri Nacho Fernandez. Il 30enne spagnolo rappresenterebbe il profilo ideale per i meneghini data la sua duttilità tattica: il difensore dei Blancos si disimpegna egregiamente sia come centrale che come terzino su entrambe le fasce. In più si tratterebbe di un calciatore dalla grande esperienza internazionale, le 4 Champions vinte con la camiseta blanca ne sono la testimonianza. Maldini per ora avrebbe preso tempo, non ritenendo l’operazione una priorità, ma sembrerebbe che ci sia la volontà di tornare a parlarne verso la fine del mercato. L’asse fra Real Madrid è Milan rimane bollente. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA