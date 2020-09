Chiesa al Milan, Maldini tenta la Fiorentina e sfida la Juventus

MILANO – Paolo Maldini non si fermerà al solo Hauge, il cui arrivo in rossonero è ormai definito. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan starebbe preparando una strategia per arrivare a Federico Chiesa, sulla cui cessione si registra sia l’abbassamento delle pretese della Fiorentina che l’inserimento della Juventus. I viola non chiedono più 60 milioni di euro, mentre i bianconeri devono prima cedere Douglas Costa.