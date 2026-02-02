Milan, Fabrizio Romano chiarisce il caso Mateta

Il giornalista Fabrizio Romano spiega cosa sia accaduto riguardo all'affare saltato con il Crystal Palace per Mateta

Nell’ultimo filmato pubblicato sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano, insieme al collega Matteo Moretto, ha discusso e confermato la notizia riguardante l’affare non andato in porto tra il Milan e Jean-Philippe Mateta. Il giornalista ha poi chiarito come si sentano le diverse parti coinvolte in questo intrigo di mercato che è rimasto senza soluzione.

“C’è una certa preoccupazione fra tutte le parti interessate, poiché questa operazione era legata a un’altra, quella di Strand Larsen. In Inghilterra si chiedono se il Palace possa concludere l’affare per Larsen: no, perché queste due trattative sono interconnesse. Se nel giro di poche ore il club inglese decidesse di investire 50 milioni di sterline senza aver incassato nulla da Mateta, non posso dirvi se ciò avverrà”.

Prosegue Fabrizio Romano e afferma: “Quello che mi risulta è che Mendes, che si occupa della trattativa per Strand Larsen, non ha l’impressione che questo accadrà. Il Palace è fermo, Mateta ha manifestato pubblicamente il suo desiderio di unirsi al Milan in modo chiaro e deciso. Tuttavia, il Milan non può permettersi di spendere una cifra elevata per un giocatore che non offre garanzie fisiche; dall’altra parte, il Palace non è del tutto soddisfatto della situazione, poiché il trasferimento di Larsen è bloccato e salta anche quello di Armstrong, che era stato acquisito dal Wolverhampton per sostituirlo”.