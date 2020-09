Champions League – Tonfo Benfica. Avanto Dinamo Kiev e Gent

MILANO – Nella serata di ieri si è giocato il terzo turno preliminare di Champions, durante la quale ha fatto scalpore la sconfitta del Benfica di Jorge Jesus per mano del Paok per 2 a 1. A condannare il club lusitano sono state le reti di Giannoulis al 63’, con deviazione di Vertonghen, e di Andrija Zivkovic. Troppo tardi la rete delle Aquile di Rafa Silva, che dimezzano lo svantaggio al 94′. Il club di Lisbona scende in Europa League, dove giocherà il terzo turno preliminare. Non una buona notizia per il Milan che potrebbe incontrare il Benfica, qualora stasera dovesse battere lo Shamrock. Il Paok, vera sorpresa di questa giornata europea, ora affronterà Krasnodar il 23 e il 29 settembre.

LE ALTRE – Nessun problema per la Dinamo Kiev di Lucescu che si sbarazza per 2 a 0 dell’AZ grazie alle reti di Gerson Rodrigues e di Shaparenko. Gli ucraini affronteranno ora il Gent che, grazie alle reti di Dorsch e Yaremchuk, ha battuto per 2 a 1 il Rapid Vienna, in gol con il baby Demir