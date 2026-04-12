Milan, Pubblico assente: Champions League obbligatoria

Il pubblico rossonero sta avvertendo il calo drastico del Milan di Allegri e davanti a sconfitte inesorabili si fa sempre più assente

Nonostante la pesante sconfitta subita contro il Napoli nella serata di Pasquetta, la seconda consecutiva lontano da casa dopo quella contro la Lazio, ieri pomeriggio i supporter del Milan si sono presentati numerosi per sostenere la squadra nella partita contro l’Udinese. È superfluo dire che i tifosi non hanno mostrato il loro solito affetto davanti alla peggiore prestazione dell’intera stagione. Una sconfitta caotica, confusa e timorosa per 0-3.

I fischi sono stati inevitabili al termine della partita nei confronti della squadra. Le tre immagini della giornata, come i tre gol incassati, hanno ispirato a Il Giornale il seguente titolo questa mattina: “San Siro abbandona il Milan”. Si tratta ovviamente di provocazioni che rispecchiano la problematica della qualificazione in Champions League ancor più della lotta Scudetto (ormai finita). Adesso ciò che rimane da chiedersi è se il Milan sarà in grado di arrivare tra le prime quattro. Leao e Pulisic sono assenti in maniera evidente dal momento che l’americano non segna dal 28 Dicembre e il portoghese è nel suo periodo più buio da quando è arrivato a Milano.