Milan, Cesari sul caso Valeri: le parole

L'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato gli episodi controversi nella gara di ieri tra Milan e Parma a San Siro

Graziano Cesari ha così esaminato la partita Milan-Parma e il controllo video sul gol di Troilo: “L’arbitro Piccinini inizialmente fischia un fallo a favore dei rossoneri e si dirige verso l’area piccola, dove ha notato un contatto su Maignan. Il gesto di Valenti costituisce un blocco del movimento verso il portiere e risulta sempre sanzionabile.”

“Il difensore non tiene d’occhio la palla, inclina il corpo verso Maignan, che non ha possibilità di muoversi per effettuare la parata. Anche il volo di Troilo non è conforme, poiché sostiene il braccio su Bartesaghi. Piccinini osserva tutto, ma viene comunque richiamato al Var. È questa procedura giusta? No, non si evidenzia un errore chiaro e palese in campo”.