Ci si prepara per Milan-Atalanta, un match cruciale in questo momento della stagione per i rossoneri. Con i tifosi organizzati pronti a una nuova protesta nei confronti della dirigenza, la squadra sarà supportata come sempre durante l'incontro, mentre Allegri testa i giocatori che partiranno titolari contro la Dea a San Siro. Il Milan ha bisogno di conquistare sei punti nelle ultime tre partite del campionato per assicurarsi un posto nella prossima Champions League, una qualificazione che solo poche settimane fa sembrava certa, ma ora non è più garantita.

La probabile del Milan

16 Maignan5 De Winter 46 Gabbia 31 Pavlovic56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 4 Ricci 12 Rabiot 33 Bartesaghi7 Gimenez 11 PulisicA disposizione: 1 Terracciano, 57 Pittarella, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 30 Jashari, 19 Fofana, 10 Leao, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Modric

Diffidati: Athekame, Fofana, Saelemaekers, Modric, Leao, Estupinan

Squalificati: Tomori

Allegri cerca di scuotere la squadra in ogni modo possibile. In difesa, l'unica scelta è De Winter, che prende il posto dell'infortunato Tomori. A centrocampo si notano cambi significativi: Jashari è temporaneamente escluso, mentre Samuele Ricci subentra come vice di Modric. Fofana si siede in panchina e al suo posto c'è il ritorno tra i titolari di Ruben Loftus-Cheek, che era assente nell'incontro Milan-Parma a causa di una frattura alla mascella subita in un infortunio. In attacco, il tecnico livornese decide di schierare Santiago Gimenez, un centravanti con caratteristiche uniche nel roster. Il messicano non segna in Serie A da un anno, ma con un po' di fortuna potrebbe finalmente sbloccarsi. Accanto a lui, Pulisic, mentre Leao partirà dalla panchina.

La sestina arbitrale

Dove vedere la partita

Arbitro: ZufferliAssistenti: Dei Giudici-Rossi C.IV Ufficiale: FourneauVAR: Di PaoloAVAR: MarianiData: domenica 10 maggio 2026Ore: 20. 45Stadio: San SiroDiretta TV: Dazn, Zona Dazn, Tim Vision