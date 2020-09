Ce la si può fare anche senza Ibra: l’analisi post Crotone 0-2 Milan

L'analisi post Crotone 0-2 Milan

MILANO – Il Milan ha battuto il Crotone per 0 a 2 nella sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A; a segno, tra le porte chiuse dello “Scida” Kessie su rigore al 47esimo del primo tempo e Brahim Diaz al 50esimo minuto. Con questi tre punti i rossoneri si portano in testa alla classifica a punteggio pieno (6 punti in 2 partite).

La cronaca di acmilan.com

Partono subito forte i rossoneri, che al 14′ confezionano la prima occasione da gol con le due novità messe in campo dal primo minuto da Mister Pioli: Tonali e Díaz. Sandro, infatti, pesca al limite Brahim che con il sinistro trova la risposta in corner di Cordaz. È un Milan pericoloso e intraprendente quello che approccia la sfida dello Scida, e al 20′, sugli sviluppi di un corner, Kjær di testa centra la traversa. Il forte vento condiziona il ritmo della gara, rendendo necessario un episodio per sbloccare la contesa. È il 45′ quando Rebić viene messo giù in area da Marrone. Pairetto non ha dubbi: calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Kessie che è glaciale nello spiazzare Cordaz e fare 1-0.

Il gol cambia la partita, aprendo spazi ai rossoneri. Ed è proprio in una ripartenza guidata da Çalhanoğlu e Saelemaekers che Díaz trova il guizzo sottoporta che vale il 2-0. Non c’è però il tempo per festeggiare, però, perché pochi minuti più tardi Pioli è costretto a rinunciare a Rebić per un brutto infortunio al bracco. Al suo posto dentro Colombo. Il Crotone prova a gettarsi in avanti, ma senza impensierire la retroguardia rossonera. Milan che, nel finale, va vicinissimo al terzo gol con il destro a giro di Krunić che scheggia la traversa. È questa l’ultima emozione della sfida.

Il commento de ilMilanista.it

Alla quarta gara in due settimane il Milan non stecca ancora: quarta vittoria, la seconda vittoria consecutiva in campionato con due goal segnati e nessuna rete subita. Nonostante le assenze importanti (Ibrahimovic e Romagnoli su tutti più Rebic ad inizio ripresa) i rossoneri hanno dimostrato di aver raggiunto uno status importante: la squadra gioca, ha mentalità e idee tattiche; la presenza dello svedese, certamente, aiuta il gioco milanista, ma senza di lui è Calhanoglu il faro: il turco smista e inventa e gli altri gli girano attorno.

Il Milan è una squadra solida, con idee e tanta determinazione. Per finire bene questa primissima parte di stagione, ora, bisogna vincere il playoff di Europa League contro il Rio Ave e poi chiudere in Serie A prima della sosta con la vittoria sullo Spezia ancora senza Ibrahimovic, per presentarsi al derby a punteggio pieno.