Milan, Cattaneo: “Scudetto? Vi dico che…” Le parole

Il giornalista Marco Cattaneo ha le idee abbastanza chiari su chi metterà le mani sullo scudetto italiano di questa stagione

Marco Cattaneo, giornalista di Prime Video, ha espresso le sue opinioni sul Milan guidato da Max Allegri, tra ambizioni per il campionato e strategie di mercato.

Sogno scudetto realizzabile?

“Questo è incerto. Le prospettive del Milan si basano principalmente sulle prestazioni dell’Inter in campo europeo, dato che è chiaro che i nerazzurri possiedono alcuni vantaggi rispetto alla squadra di Allegri in vari aspetti. Tuttavia, resta da giocare un’intera seconda metà di stagione, e il Milan ha l’opportunità di seguire il ritmo dell’Inter e di sfruttare l’onda di entusiasmo e continuità che ne deriva”.

Approfondimento mercato: come potenziare questa squadra in modo efficace?

“Ritengo che il Milan presenti delle significanti mancanze nella sua rosa. È una formazione progettata per affrontare un solo torneo. Tuttavia, credo che il lavoro di Igli Tare potrà manifestarsi la prossima estate, poiché investire adesso senza una strategia chiara non sarebbe molto fruttuoso. Cosa serve? Una risorsa alternativa a destra, un difensore centrale e un attaccante di alto livello”.