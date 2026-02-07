Milan, Continuano i cast in difesa per Giugno: il punto

La dirigenza rossonera non perde tempo e vuole mettere nel mirino il futuro centrale del Milan per la prossima stagione

Non c’è due senza tre. Anche la prossima estate, il Milan si attiverà sul mercato con l’intenzione di fornire a Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale.

Nell’estate scorsa, il Milan era andato molto vicino a Joe Gomez, prima che il Liverpool bloccasse la trattativa a causa del mancato trasferimento di Marc Guehi (ora al Manchester City). Lo stesso è accaduto a gennaio, quando, nelle ultime ore del mercato invernale, è partita una richiesta da via Aldo Rossi alla Continassa per Federico Gatti, un giocatore molto apprezzato da Massimiliano Allegri. Si era proposta una formula di prestito con opzione di riscatto, ma la Juventus ha rifiutato, decidendo di non permettere altre cessioni dopo quella di Rugani verso la Fiorentina. Un rifiuto chiaro per gennaio, ma non definitivo.

Riguardando l’estate, il nome più in voga è quello di Mario Gila. Il difensore della Lazio, in scadenza a giugno 2027, ha già avvisato la società biancoceleste della sua intenzione di non rinnovare il contratto, spingendo il club di Lotito a considerare una possibile vendita. Questo rappresenta una situazione ideale per il Milan, che sta seguendo lo spagnolo da diverse settimane. Tare lo conosce bene, poiché è stato lui a portarlo dal Real Madrid alla Lazio nel 2022. Lotito parte da una richiesta di 20 milioni, ma il forte legame tra il direttore sportivo rossonero e il giocatore potrebbe influire, nonostante la competizione proveniente da club inglesi e dall’Atletico Madrid.