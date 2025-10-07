Cassano: “Leao? La colpa sono gli 8 milioni che gli da il Milan”

Antonio Cassano è intervenuto a Viva el Futbol in cui ha parlato della prestazione contro la Juventus di Rafael Leao

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Antonio Cassano ha parlato a “Viva El Futbol” in merito a Rafa Leao e al Milan:

“Qualcuno può pensare che ce l’ho con questo ragazzo qua. Non lo conosco, non ho piacere di conoscerlo e non me ne frega un cazzo. Siccome mi piace molto, e ho avuto il grandissimo privilegio di giocare con dei giocatori clamorosamente fenomenali. Quando vedo questo qua che non sa calciare di destro e sinistro pensano che ce l’ho con lui, ma è la realtà dei fatti. Non sa giocare spalle alla porta, non ha l’idea di calcio, non sa calciare di destro o sinistra. Ha questa velocità che butta la palla avanti e va bene. La cosa che mi dà fastidio tanto è che lui pensa di essere un fenomeno. Ma la colpa non è la sua, la colpa è del Milan che gli dà 8 milioni. Se mi prendeva un milione, un milione e mezzo, lo vedevo come tutti gli altri e dicevo ok, va bene. Se vado a vedere gli ultimi 4-5 anni di Leao e gli ultimi 4-5 anni di Orsolini la realtà è che Orsolini poteva guadagnare 8 milioni, Leao neanche 2. Dati di fatto. Orsolini non è uno per cui stravedo, ma sono dati di fatto. Numeri alla mano e prestazioni e performance, non gol e assist. Poi quelli ancora di più. E uno gioca nel Bologna e uno gioca nel Milan con signori giocatori”.