Milan, Runjaic suona la carica contro i rossoneri

L'allenatore dell'Udinese sembra pronto a dare il massimo contro il Milan dopo aver perso 0 a 4 nella gara di andata

Runjaic il Milan

“Da quando mi trovo in Italia non sono ancora riuscito a segnare contro il Milan. La loro difesa è tra le più solide del campionato, sono rimasti imbattuti per 24 partite ed erano in seconda posizione fino alla settimana scorso. Faranno il possibile per tornare a vincere dopo la sconfitta a Napoli, di fronte ai loro sostenitori. Il Milan mira almeno a raggiungere la Champions League, ma anche noi abbiamo le nostre ambizioni. Ci proponiamo di offrire una prestazione di alto livello, visto che ci saranno molte persone a seguire il match sia allo stadio che in televisione, e desideriamo mostrare il nostro valore, mantenendo la stessa concentrazione di quando abbiamo affrontato il Como. La nostra ambizione è quella di finire meglio rispetto alla scorsa stagione.”

L’obiettivo dei friulani

“Ci servono solo 5 punti per superare il risultato dell’anno scorso, ma aspiriamo a di più. Raggiungere i 50 punti rappresenterebbe un notevole avanzamento, in particolare se consideriamo le ultime 10-11 annate dell’Udinese, ma per realizzare questo obiettivo occorre impegnarsi e rimanere sempre attenti. Abbiamo meno pressione rispetto ad altre formazioni, ma non ci mancano le motivazioni, anzi.”

La sfida

“Desideriamo conquistare il maggior numero possibile di punti in questo finale di campionato, abbiamo la mente libera ma non siamo sottovalutanti. Per quanto riguarda gli infortunati, sicuramente non ci saranno Zanoli e Zemura, mentre “Buksa ha fatto grandi progressi e, se tutto va per il verso giusto, verrà con noi a Milano; poi valuteremo se sarà impiegato, ma sarebbe positivo averlo a disposizione, nelle prossime gare potrà tornare a dare il suo apporto. È una buona notizia riavere Davis, ci è mancato contro il Como, ora è in forma e domani sarà titolare. Il Milan può variare il suo modulo, ma non ci preoccupiamo più di tanto, poiché hanno grande qualità a prescindere e i giocatori in attacco si scambiano spesso le posizioni.”

Runjaic chiude: “Siamo pronti ad affrontare qualsiasi situazione, cercheremo di mettere in pratica il nostro gioco, avendo presente, come con il Como, che dovremo rimanere concentrati per 95 minuti e non dovremo commettere errori che il Milan potrebbe sfruttare. Loro sono una squadra di alto livello, possono cambiare schemi e titolari, ma hanno sempre grande qualità, anche dalla panchina. L’elemento decisivo sarà il nostro gioco, dovremo esprimere le nostre idee ed essere presenti mentalmente come abbiamo fatto lunedì. “