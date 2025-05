Cardinale out e Milan agli Arabi, l’annuncio è clamoroso: “Pare che…”

Più volte nel recente passato sono rimbalzate diverse indiscrezioni in ambiente Milan che parlavano di potenziali interessamenti da parte di alcuni fondi arabi nei confronti del club rossonero. Indiscrezioni, certo, che però fanno sempre molto rumore dalle parti di Via Aldo Rossi. Soprattutto ora, con la piazza rossonera in rivolta contro l'attuale proprietà.

Gerry Cardinale, usando un eufemismo, non ha riscosso molto successo tra i tifosi milanisti. Gli unici cori che i sostenitori del Diavolo gli hanno dedicato sono ormai ben noti a tutti e non sono propriamente dei messaggi d'amore. Tutt'altro. In questo particolare e delicato contesto, in queste ore sono rispuntate proprio alcune news che parlano di fondi Arabi e non solo: ecco le ultime clamorose novità in merito <<<