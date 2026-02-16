Milan, I temi di Cardinale in Lega: i dettagli

Cardinale ha effettuato un intervento nell'assemblea di quest'oggi in Lega: ecco gli argomenti trattati dal dirigente del Milan

Questa mattina ha avuto luogo l‘Assemblea della Lega Serie A nella sede di Milano, una riunione molto attesa a causa dei recenti eventi accaduti durante il match di Milano tra Inter e Juventus. Anche Cardinale era presente in Lega, dove si era appena conclusa l’Assemblea.

Tra i partecipanti c’erano il presidente dell‘Inter Marotta, Chiellini, Lotito, il presidente della Serie A Simonelli e l’amministratore delegato De Siervo. Per il Milan ha partecipato in aula il presidente Paolo Scaroni. Questa è stata la prima apparizione, almeno pubblicamente, per il proprietario dei rossoneri.

Cardinale ha colto l’occasione della sua visita di tre giorni a Milano per accettare l’invito dei dirigenti della Lega, il presidente Simonelli e l’amministratore delegato De Siervo. Insieme a loro, Cardinale ha discusso di infrastrutture, diritti media e sviluppo internazionale.