L'uragano che sta attraversando il Milan sembra non terminare bensì accentuarsi. Nelle ultime ore è uscita un'indiscrezione secondo cui Gerry Cardinale si affiderebbe ad una piattaforma per studiare al meglio il prossimo direttore sportivo. I nomi che girano attorno al Diavolo sono tanti e sono figli di decisioni e riflessioni all'interno di ciò che rimane della società.

Tra tutti però il nome di Tiago Pinto sembra essere un suggerimento di questa piattaforma (cui nome non è noto). L'ex dirigente potrebbe tornare nel panorama calcistico italiano dopo l'esperienza alla Roma e l'ultima con il Bournemoth conclusa nel 2024.

Ibra e Cardinale verso il futuro

I motivi per cui Cardinale non ha esonerato a che Ibra

La contestazione dei supporter del Milan si focalizza principalmente su. Dopo i licenziamenti di, è emerso che l'ex calciatore svedese è un figura chiave accanto ache ha fatto notare che, in definitiva, sarà sempre lui a prendere le decisioni. Ibra ha subito delle contestazioni prima della partita Milan-Cagliari all'esterno di San Siro e anche mentre lasciava lo stadio, scortato dalla sicurezza nel parcheggio. Molti si interrogano sul motivo per cui Cardinale non abbia deciso di allontanare Ibrahimovic dal progetto Milan. Dopo qualche giorno di analisi, abbiamo trovato delle risposte a questa questione.Oltre al legame personale,, particolarmente per quanto riguarda l'investimento nel Milan. Secondo le informazioni disponibili, Ibra avrebbe inizialmente investito circa, per poi aumentare nel tempo la somma investita fino a un importo compreso tra ialtre fonti parlano di una cifra tra i 28 e i 35 milioni. In sostanza, Ibrahimovic ha apportato un'importante somma e per questo motivo ha ricevuto la nomina diper ciò che concerne le questioni del club milanese. Pertanto, Ibrahimovic è direttamente coinvolto nel suo investimento e ciò rende ancora più evidenti le sue parole pronunciate il 18 settembre 2023 nel pre-partita di Milan-Newcastle, quando, rispondendo a domande sul suo ruolo nel club, affermò: “Io sono il boss e tutti lavorano per me”. Ora capite perché non è stato allontanato ed è al centro della rivoluzione?