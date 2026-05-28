Manca ancora un direttore sportivo e secondo i media locali Gerry Cardinale avrebbe una piattaforma come supporto per la scelta
Leao-Milan, addio in estate?
L'uragano che sta attraversando il Milan sembra non terminare bensì accentuarsi. Nelle ultime ore è uscita un'indiscrezione secondo cui Gerry Cardinale si affiderebbe ad una piattaforma per studiare al meglio il prossimo direttore sportivo. I nomi che girano attorno al Diavolo sono tanti e sono figli di decisioni e riflessioni all'interno di ciò che rimane della società.
Tra tutti però il nome di Tiago Pinto sembra essere un suggerimento di questa piattaforma (cui nome non è noto). L'ex dirigente potrebbe tornare nel panorama calcistico italiano dopo l'esperienza alla Roma e l'ultima con il Bournemoth conclusa nel 2024.
Ibra e Cardinale verso il futuroLa contestazione dei supporter del Milan si focalizza principalmente su Zlatan Ibrahimovic. Dopo i licenziamenti di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri, è emerso che l'ex calciatore svedese è un figura chiave accanto a Gerry Cardinale, che ha fatto notare che, in definitiva, sarà sempre lui a prendere le decisioni. Ibra ha subito delle contestazioni prima della partita Milan-Cagliari all'esterno di San Siro e anche mentre lasciava lo stadio, scortato dalla sicurezza nel parcheggio. Molti si interrogano sul motivo per cui Cardinale non abbia deciso di allontanare Ibrahimovic dal progetto Milan. Dopo qualche giorno di analisi, abbiamo trovato delle risposte a questa questione.
I motivi per cui Cardinale non ha esonerato a che IbraOltre al legame personale, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono soci in RedBird, particolarmente per quanto riguarda l'investimento nel Milan. Secondo le informazioni disponibili, Ibra avrebbe inizialmente investito circa 10 milioni di euro per ottenere una quota di partenza, per poi aumentare nel tempo la somma investita fino a un importo compreso tra i 30 e i 40 milioni di euro; altre fonti parlano di una cifra tra i 28 e i 35 milioni. In sostanza, Ibrahimovic ha apportato un'importante somma e per questo motivo ha ricevuto la nomina di Senior Advisor di RedBird per ciò che concerne le questioni del club milanese. Pertanto, Ibrahimovic è direttamente coinvolto nel suo investimento e ciò rende ancora più evidenti le sue parole pronunciate il 18 settembre 2023 nel pre-partita di Milan-Newcastle, quando, rispondendo a domande sul suo ruolo nel club, affermò: “Io sono il boss e tutti lavorano per me”. Ora capite perché non è stato allontanato ed è al centro della rivoluzione?
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