Caputi critico: “Milan? Non ha dominato. L’Inter non ha mostrato le propri potenzialità”

MILANO – Durante il programma “La Domenica Sportiva” Massimo Caputi, caporedattore del quotidiano romano “Il Messaggero“, ha parlato del big match di Serie A tra Inter-Milan. Il giornalista, però, non ha esaltato troppo la prestazione della squadra di Pioli ma ha criticato molto l’atteggiamento dell’Inter: “Credo che la tendenza di fare tanti gol e subire sia una caratteristica di tutto il campionato. L’Inter non ha mostrato il carattere, è stata un po’ molle nonostante le sue potenzialità. Sul piano generale della partita non è che il Milan ha dominato, i nerazzurri non ha avuto la forza e la voglia di farla sua quella partita. Squadra con poche idee e poca determinazione”.

SU IBRAHIMOVIC – "Ibrahimovic è riuscito a catalizzare l'interesse dell'opinione pubblica nei suoi confronti togliendo il peso della maglia agli altri giocatori".