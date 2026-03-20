Milan, Leao è al capolinea? L’analisi sul giocatore

Il portoghese sembra essere ormai giunto alla fine del tragitto con i rossoneri: nulla è ufficiale ma i segnali sono evidenti

Sembra passata un’eternità da quando il Milan acquistava Rafael Leao, un giovane promettente del Lille. Arrivato da completo sconosciuto nel 2019, ci è voluto un po’ per capire che questo ragazzo conservava in sé un talento puro e che sarebbe bastato poco per vederlo subito titolare. Sotto la guida di Pioli, Leao ha toccato vette inesplorate in termini di goal e assist (nel 2022/23 andò a segno con 15 reti e 8 assist in campionato).

I motivi

All’alba della sua settima stagione in rossonero, Leao sembra essere ormai smarrito. Mediaticamente è stato detto di tutto. Non ha carattere per giocare nel Milan, le sue qualità non vanno bene per il campionato italiano, non ha la testa per essere titolare con la numero 10 e così via. Un problema effettivamente esiste ed è dettato dalla discontinuità tra una partita e l’altra che lo rende troppo altalenante. Se guardassimo solo i numeri di questa stagione troveremmo un contrasto con quanto detto dal momento che Leao è a quota 9 goal e 2 assist (tutti determinanti per pareggi o vittorie).

Futuro

Sebbene l’ex Lille valga attualmente 75 milioni di euro, bisognerebbe comunque capire che non può attendere certi atteggiamenti. 9 reti da “punta adattata” sono comunque da celebrare nonostante la forma fisica non sia delle migliori. In aggiunta esiste il pensiero di andar via a Luglio. Ciò potrebbe essere concreto. Non ci sono rumors importanti in questo senso, però per accendere quel talento “spacca campo” un campionato come la Premier potrebbe fare al caso suo. Per adesso Max Allegri cerca di gestirlo fisicamente dal momento che anche lui potrebbe aver capito la natura caratteriale di Leao. Rimane soltanto da analizzare se quest’ultima potrà ancora essere accettabile dalla dirigenza rossonera e dai milioni di tifosi che non hanno dimenticato i siparietti poco simpatici della scorsa stagione con Theo Hernandez e gli screzi con Pulisic (già risolti in settimana).