Capello: “Milan ha perso contro la Juve ma è come se avesse vinto. Pioli dà il giusto valore a tutti”

MILANO – Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto l’ex allenatore del Milan Fabio Capello. Ecco le sue parole sul campionato.

SUL MILAN – “Ogni allenatore ha delle sue caratteristiche, gestisce la squadra secondo le sue idee. In base alla squadra in cui va a lavorare un allenatore deve cambiare il suo modo di lavorare. Pioli al Milan non ha avuto tanta pressione e la riconferma è la prova della serenità dell’ambiente. Ha perso contro la Juventus ma è come se l’avesse vinta per il modo in cui ha giocato. Secondo me questa freschezza, questa voglia di fare, di correre è in mano all’allenatore. Pioli dovrà capire la rotazione e dare tutti il giusto valore. Sino ad ora l’ha fatto alla perfezione”.

SULLA JUVENTUS – “La Juventus sta tornando, Ho guardato con attenzione la partita di ieri, la Juventus sta trovando la su identità. Ci sono meno problemi di gioco. Mi sembra che la squadra abbia capito cosa vuole Pirlo. E’ riuscita a fare risultato anche senza i gol di Cristiano Ronaldo. Deciderà il recupero contro il Napoli e la partita contro l’Inter. La posizione di Chiesa è importante ma tutti hanno capito cosa vuole da loro Pirlo e Pirlo ha capito le caratteristiche dei giocatori”.

SULL’INTER – “Per me l’Inter è la favorita per lo Scudetto. Ha tanti giocatori di qualità e la gestione di Conte è molto importante. Conte ha sempre fatto della determinazione e della forza il suo credo e sta facendo lo stesso con l’Inter. Contro la Sampdoria hanno perso una partita particolare, scendendo in campo senza la giusta determinazione. Contro la Roma ho visto una partita molto competitiva. Entrambe hanno avuto momenti in cui si sono smarrite e altri momenti di grande calcio. Secondo me non c’è motivo di chiedere ulteriori rinforzi, tutti gli allenatori italiani sarebbero felici di avere questa rosa”.

