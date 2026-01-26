Milan, Parla Ambrosini: “Il campionato é vivo perché…”

L’ex difensore dei rossoneri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione del campionato italiano

Nel dopo partita di Roma-Milan, Massimo Ambrosini, ex giocatore e capitano del Milan, ha commentato a DAZN riguardo alla formazione di Massimiliano Allegri, attualmente al secondo posto con cinque lunghezze di svantaggio rispetto all’Inter in testa.

“Essere a cinque punti dall’Inter è un risultato notevole, considerando le risorse a disposizione del Milan. Questa posizione è una vittoria, merito a una squadra che sta mantenendo vivo il campionato, perché senza il Milan, probabilmente il torneo sarebbe già deciso. “

Così la squadra di Allegri rimane ancora viva per la lotta Scudetto sebbene la distanza si aumentata nell’ultimo turno. Non è il momento di mollare ma di stringere i denti per cercare di recuperare terreno.