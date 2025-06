Parte la campagna abbonamenti del Milan: novità e conferme

Il Milan lancia la campagna abbonamenti 2025/26: novità nel Secondo Blu e incognita sull’8 febbraio. Possibile match all’estero.

Stefania Palminteri Redattore 25 giugno - 13:02

È ufficialmente partita oggi la campagna abbonamenti del Milan in vista della stagione 2025/26. Rispetto allo scorso anno, l’unica vera novità riguarda il settore Secondo Blu, il cui abbonamento sarà uguale a quello classico, mantenendo le stesse condizioni, con un’unica eccezione importante: non sarà possibile effettuare il cambio nominativo. Per quanto riguarda la fase di rinnovo, invece, non cambia nulla: modalità e prezzi restano invariati rispetto alla scorsa stagione. L’abbonamento, come sempre, comprende l’accesso alle 19 partite casalinghe del campionato, compresa quella dell’8 febbraio, giorno in cui San Siro sarà inagibile a causa dei lavori legati alle Olimpiadi Invernali.

Possibile gara all'estero: un'occasione per promuovere la Serie A — La Lega Serie A sta valutando diverse opzioni per gestire quella data: si parla di un possibile slittamento del calendario, dell’inversione tra andata e ritorno o addirittura della possibilità, finora mai messa in atto, di giocare una gara di campionato all’estero. Quest’ultima ipotesi avrebbe un impatto forte anche in ottica internazionale e il Milan guarda con interesse a questa possibilità, anche per via di un calendario meno denso nella prossima stagione. In ogni caso, qualora la Lega dovesse optare per la soluzione "estero”, il club ha già fatto sapere che si impegnerà per individuare le migliori soluzioni a tutela dei tifosi abbonati.

Nella passata stagione, nonostante l’ottavo posto in classifica, il Milan ha registrato il primato assoluto per presenze allo stadio nelle partite casalinghe. Anche per questo motivo il club punta forte sull’entusiasmo della sua gente. Lo ha dimostrato anche Tare in conferenza, richiamando al senso di appartenenza da tifoso, poi l’arrivo di un campione come Modric, l’impegno della società sul mercato e la motivazione di Allegri: la volontà è quella di ricompattare l’ambiente e accendere nuovamente la passione rossonera.