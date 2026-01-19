Milan-Camarda: operazione alla spalla: i tempi di recupero

Il giovane talento classe 2008 si opererà alla spalla in via definitiva: Milan e Lecce dialogano sul suo futuro

La stagione di Francesco Camarda potrebbe fermarsi per un periodo prolungato: il giovane attaccante del 2008, di proprietà del Milan e attualmente in prestito al Lecce, ha dovuto saltare le ultime tre partite contro Parma, Inter e i rossoneri a causa di un infortunio alla spalla. Inizialmente, il club salentino aveva previsto uno stop di circa venti giorni, ma la situazione si è rivelata più seria e richiederà un intervento diretto, come scelto dallo stesso giocatore.

Francesco Camarda ha infatti optato per un intervento chirurgico alla spalla, che al momento gli causa un notevole dolore. L’operazione è considerata una delle più complicate e richiederà anche un lungo periodo di riabilitazione: si stima che il recupero possa richiedere tra i 2 e i 3 mesi per il giovane centravanti di proprietà del Milan.

Ciò significa che Camarda potrebbe tornare solo verso la conclusione della stagione e sarebbe di nuovo al 100% solo all’inizio del prossimo campionato. Pertanto, resta da definire come procedere nell’accordo tra Lecce e Milan: il giovane attaccante era giunto in Puglia tramite un prestito con opzione di riscatto e contro-riscatto. Da ieri, i club sono in contatto per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte, in particolare il giovane calciatore.