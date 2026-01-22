Milan, Svelato il futuro di Camarda: il punto attuale

Il centro avanti classe 2008 potrebbe aver definito il suo prossimo futuro: il Milan avrbbe già una soluzione

La situazione relativa a Francesco Camarda sembra essere arrivata ad un punto di chiarimento. L’attaccante che durante l’estate il Milan ha trasferito al Lecce in prestito con possibilità di riscatto e controriscatto a favore dei rossoneri, di recente ha subito un infortunio alla spalla. Il Lecce è convinto che una terapia conservativa sia sufficiente e sostiene il proprio diritto di riscatto, ma il giocatore sta considerando l’ipotesi di un intervento chirurgico e di un ritorno anticipato al Diavolo.

Saverio Sticchi Damiani, dirigente del Lecce, prima della partita di domenica contro il Milan, ha affermato a DAZN riguardo a Camarda: “Non ci sono sviluppi significativi sulla situazione di Camarda. Ha riscontrato questo problema, è stato assistito dai medici della nostra squadra ed è stato anche visitato da un esperto”.

“Siamo tutti d’accordo che, con 20 giorni di riposo, potrebbe tornare, ovviamente dovrà seguire delle terapie conservative. Potrà supportarci fino alla conclusione del campionato. Per noi la situazione resta invariata, non ci sono aggiornamenti rilevanti per quanto ci riguarda”.