Caligiuri: “Segnare all’Inter da milanista è stato un momento speciale”

MILANO – L'ex attaccante del Wolfsburg, oggi all'Augusta, Daniel Caligiuri, ai microfoni di Spox, ha parlato del suo tifo per il Milan. Ecco cosa ha detto sul gol segnato all'Inter nel 2015: "Quel gol me lo ricordo ancora molto bene. È stato un momento molto speciale quando ho incontrato l'Inter a San Siro da tifoso del Milan. Poter giocare a San Siro era già per me la realizzazione di un sogno d'infanzia, quando ero bambino ed ero seduto sugli spalti decisi che un giorno sarei stato su quel campo, essere riuscito a segnare rende il ricordo ancora più bello".