Milan, Parla Calhanoglu: “Buon rapporto con Pioli, Maldini e Massara”

Qualche giorno fa Hakan Calhanoglual Corriere della Sera: "Rispetto il Milan, ho un buon rapporto con Pioli, Maldini e Massara. Da gentiluomo ho fatto loro i complimenti per lo scudetto vinto nella scorsa stagione. Gli amici non hanno colori. Ma per me quello è il passato, ora penso solo all’Inter". Sul suo stato di salute: “Mi sento bene. Ho lavorato anche durante le vacanze per restare in forma. Voglio essere ancora più importante per l’Inter. Qui mi hanno aiutato da subito, mi hanno fatto sentire a mio agio. Voglio ripagare questa fiducia vincendo un altro trofeo, magari lo scudetto".

Sulla possibile rimonta in campionato: "Ci crediamo. Se riprendiamo con la stessa qualità delle ultime partite prima della sosta, possiamo farcela". E si esprime sulla sfida contro il Napoli al rientro: "Una sfida decisiva, che ci farà capire tanto del resto del campionato. Vincere sarebbe importantissimo. Giochiamo in casa, siamo favoriti. La stiamo preparando nel modo giusto, vedo bene la squadra. Vogliamo mostrare quello che abbiamo dentro". Per quanto riguarda il contratto in scadenza tra 18 mesi: "Ho voglia di parlarne, aspetto sia lui a chiamarmi" Sui Mondiali e la vittoria del compagno di squadra Lautaro Martinez: "Ho visto solo la finale, è stata una bellissima partita. Ma nel torneo si sentiva che mancavano la mia Turchia e l’Italia. Sono felice per Lautaro: siamo amici, so quanto tenesse al Mondiale. Lo aspettiamo ad Appiano da campione del mondo per festeggiarlo tutti insieme".

Una nota su Lukaku, Dzeko e Correa: "con lui siamo una squadra diversa, più forte. In ogni caso abbiamo tanti grandi giocatori. Dobbiamo ringraziare Dzeko, con i suoi gol ci ha tenuti a galla nei momenti di difficoltà. Se siamo quarti dobbiamo molto a lui. È un esempio. Sarà ancora importante, come Correa e tutti quelli che entrano a gara in corso. Dobbiamo essere uniti". Infine parla della Supercoppa : “Le finali sono speciali, e noi le giochiamo con uno spirito diverso. Andremo a Riyad per vincere…"