Calhanoglu in trattativa per il rinnovo: intanto fa gli auguri al Milan (e partecipa a un programma tv turco)

MILANO – Gennaio sarà il mese definitivo per il rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu, il cui accordo scadrà a giugno 2021. Il Milan non vuole perdere il turco a parametro zero. Soprattutto ora che il turco è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere tecnico e tattico di Stefano Pioli. Il classe ’94, nelle venti presenze stagionali, ha trovato 6 volte la via del gol e ha mandato in porta i suoi compagni ben 9 volte, 7 delle quali in Serie A. Numeri importanti soprattutto se si considera che nelle 38 presenze dello scorso campionato il turco ha messo a referto 11 reti e 9 passaggi vincenti. Hakan vuole restare al Milan, dove è sempre più al centro del progetto rossonero.

RINNOVO – La dirigenza rossonera e l’agente del turco, Gordon Stipic stanno trattando sul nuovo accordo economico. Al momento il procuratore ha abbassato le richieste da 7 a 5 milioni, mentre il club di via Aldo Rossi è fermo ai 3,5 milioni precedentemente offerti. La forbice è ancora ampia ma la già citata volontà di rimanere a Milano da parte di Hakan potrebbe dare a un’accelerata e alla fumata bianca. In tanto sul numero 10 rossoneri anche altri club starebbero muovendo i primi passi: su tutti Juventus e Manchester United. Per questo il Milan deve velocizzare il rinnovo del classe ’94, che in tanto è in Turchia.

POST SU INSTAGRAM – Hakan Calhanoglu sta passando le sue vacanze in Turchia e, nella serata di ieri, ha partecipato a O Ses Türkiye (The Voice of Turkey), dove ha anche regalato due maglie personalizzate del Milan ai presentatori Beyazıt Oztürk e Murat Boz, esibendosi con una canzone. Esibizione riportata anche sul suo profilo Insagram con il commento “Cambio carriera“. Ma la parte più importante del messaggio è un’altra: gli auguri ai tifosi rossoneri: “Buon anno nuovo a tutti i tifosi rossoneri!“. E con il contratto in scadenza potrebbe essere un indizio importante. Ecco il post completo: