Milan, Tanto riposo ma il calendario resta complicato

Il calendario del Milan non sarà fitto come le pretendenti in classifica ma comunque presenta diverse difficoltà

Tra sette giorni il Milan giocherà contro il Pisa, venerdì 13 Febbraio alle 20.45. Questo è il prossimo match in programma per i rossoneri. Questa partita darà il via a un periodo che condurrà il Milan a disputare il Derby contro l’Inter nel weekend dell’8 Marzo. Mancano infatti solo trenta giorni. Tuttavia, ci saranno diverse partite da affrontare con attenzione, e non sarà facile avendo Massimiliano Allegri in panchina.

Nelle quattro sfide che precederanno il confronto con i nerazzurri, il Diavolo affronterà tre squadre contro cui non è riuscito a vincere nel girone di andata. La prima sarà proprio il Pisa (andata 2-2 a San Siro), che avrà come nuovo allenatore Hiljemark alla sua seconda partita (dopo quella di debutto di questa sera). La seconda sfida, mercoledì 18 Febbraio alle 20.45, sarà contro il Como, l’unica squadra che il Milan ha sconfitto (andata 1-3 al Sinigaglia): tutti ricordiamo come si è svolta quella partita, così come le polemiche emerse nei giorni successivi.

Nella terza partita, il Diavolo affronterà il Parma (andata 2-2 al Tardini) domenica 22 alle 18; infine, il 1° marzo, i rossoneri giocheranno in trasferta contro la Cremonese (andata 1-2 a San Siro), l’unica squadra che è riuscita a superare il Milan in questo campionato.