Calciomercato, Modric al Milan? Ci sono novità: “Nelle prossime ore…”

Il Milan pensa a Luka Modric. O meglio, sogna Luka Modric. Stando alle ultime news infatti, sarebbe proprio il campione croato - attualmente svincolato dopo aver salutato il Real Madrid - il grande sogno di calcimercato del club rossonero in questo momento. Igli Tare avrebbe fiutato il possibile colpaccio a parametro zero, un suo storico marchio di fabbrica anche ai tempi della Lazio. E anche Max Allegri , chiaramente, gradirebbe particolarmente avere a disposizione uno come Modric, che tra l'altro non ha mai nascosto le sue simpatie verso i colori rossoneri .

Parlando di questa clamorosa suggestione di mercato, Sky Sport sul proprio sito ufficiale, scrive: "Il Milan della rifondazione, del nuovo corso dell’area sportiva (targata Igli Tare) e della panchina appunto, pensa proprio al classe 1985 (compirà 40 anni il prossimo 9 settembre). Un’opzione che farebbe esaudire il sogno da bambino dello stesso Pallone d’Oro 2018: Luka Modric non ha mai nascosto il suo amore per la maglia rossonera che vestì il suo idolo Zvonimir Boban. Al momento però, il giocatore non ha ancora deciso sulla sul proprio futuro ". Ma non è tutto.

In merito si è espresso anche Matteo Moretto, che per primo insieme a Fabrizio Romano ha parlato di questa grande idea di calciomercato del Milan: "Non stiamo parlando di una trattativa in corso ma solo di un sogno da parte del Milan. Modric comunque farà il Mondiale per Club quindi in questo momento non ha fretta di trovare il club del futuro e vuole scegliere bene. Ha avuto tantissime chiamate ma non c'è una trattativa: vuole mantenere il massimo rispetto al Real fino alla fine. Questo aspetto non interferisce con i sogni del club rossonero. A questo tipo di nome ci sta lavorando molto forte Igli Tare che sta cercando di riportare un certo tipo di mentalità: un calciatore così farebbe la differenza all'interno dello spogliatoio. L'intenzione di Tare è andare a migliorare la rosa anche con questo tipo di colpi. Capiremo nelle prossime settimane se questo sogno potrà diventare realtà. Per Modric sarà fondamentale confrontarsi con la propria famiglia, quando ci sarà da prendere la decisione. Un fattore che potrebbe remare contro è il fatto di voler giocare la Champions: a oggi preferirebbe giocarla". Si attendono dunque altre novità in merito, anche se prima ci sarà da aspettare la fine del Mondiale per Club. Quel che pare certo, comunque, è che Tare starebbe veramente spingendo per il colpaccio Modric.