Calabria: “Gabbia sta dimostrando, sottovalutato senza motivo”

Davide Calabria, ex capitano del Milan, è tornato a parlare della squadra rossonera e in particolare del suo ex compagno Matteo Gabbia

Matteo Gabbia ci ha detto che sei il suo mentore. Vuol dire che nonostante tutto hai lasciato un buon ricordo, no?

“Questa non l’avevo letta, mi fa piacere. So che Matteo mi stima ed è una cosa reciproca, ci tengo molto. Lui è uno di quelli che più ha provato a convincermi a restare a prescindere dalla situazione… Tante cose non escono, non sono una persona che parla molto tra social, interviste e giornali, se non mi viene chiesto. Ma se qualcuno dovesse chiedere di me a Milanello penso che parlerebbero tutti bene, ho lavorato, rispettato e voluto bene a ognuno, ho sempre fatto del mio meglio per aiutare chiunque, ho rapporti con tutti lì dentro, ancora oggi. Mi hanno visto crescere, si è creato un bel legame con molti. E con Matteo è successo lo stesso. È uno di quelli che sento di più e con cui vado più d’accordo. Finalmente si sta iniziando a parlare di lui ed in maniera super positiva, senza sottovalutarlo senza motivo. Sta dimostrando tante cose e sono davvero orgoglioso e contento di quello che sta facendo, è un giocatore importante ed intelligente, che sa di calcio”.