Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali

MILANO – Alla Sardegna Arena è tutto pronto per Cagliari-Milan, monday night in campo alle 20.45 che chiuderà la 18° giornata di Serie A. Dopo l’arrivo delle squadre allo stadio, dagli spogliatoi sono state annunciate le formazioni ufficiali. Pioli e Di Francesco, almeno in partenza, hanno scelto di schierare così:

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godín, Ceppitelli, Lykogiannïs; Nainggolan, Marin, Duncan; Pereiro, João Pedro; Simeone.

A disp.: Aresti, Vicario; Boccia, Tripaldelli, Walukiewicz; Caligara, Delpupo, Oliva; Cerri, Pavoletti, Sottil, Tramoni.

All.: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Díaz, Hauge; Ibrahimović.

A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Conti, Kalulu, Musacchio; Di Gesù, Meïte, Michelis, Saelemaekers; Colombo, Maldini, Roback.

All.: Pioli.

Arbitro: Abisso di Palermo.

