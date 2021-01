Cagliari-Milan: i convocati di Eusebio Di Francesco

MILANO – Domani sera calerà il sipario su questa penultima giornata del girone d’andata di Serie A, con la sfida in programma alla Sardegna Arena fra Cagliari e Milan. Alla vigilia della sfida Eusebio Di Francesco, allenatore della compagine sarda, ha parlato in conferenza stampa: “Sappiamo di sfidare una grandissima squadra. Cercheremo di sfruttare le nostre armi per metterla in difficoltà. Abbiamo entrambi problemi numerici per via delle numerose assenze. Tanti giocatori non sono a disposizione, da una parte e dall’altra, ma sia noi che loro daremo tutto per vincere. Dal canto nostro non dobbiamo avere un approccio timido. Sin dall’inizio bisogna mettere in campo cattiveria agonistica e voglia di fare il risultato. Non possiamo permetterci un approccio molle contro questo Milan. Stiamo attraversando un momento difficile, ma proprio per questo dobbiamo essere arrabbiati e occorre compattarci per cercare di venirne fuori”.

SUL MILAN – “E’ una squadra molto forte, ha dimostrato coi fatti di meritare la classifica che ha. Dopo tutto questo tempo, se sei primo vuol dire che hai delle grandi qualità. Gli stadi chiusi potrebbero aver dato un piccolo vantaggio a una squadra in costruzione, ma Pioli ha fatto un grandissimo lavoro e si sta togliendo delle soddisfazioni meritatissime. I rossoneri giocano davvero bene e avere un catalizzatore di gioco come Ibrahimovic li favorisce; noi dobbiamo cercare di limitarlo a tutti i costi”. Intanto, Di Francesco ha diramato la lista dei convocati. Assenti gli indisponibili Nandez, Faragò, Klavan e Carboni. Ci sono, invece, il rientrante Oliva e il nuovo acquisto Duncan.

Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.

Difensori: Godin, Tripaldelli, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz.

Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Caligara, Oliva, Duncan.

Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil, Delpupo.

