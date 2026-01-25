Cafu esalta Bartesaghi: “Ha fisico, personalità e mezzi tecnici”

In vista di Roma–Milan, la Gazzetta dello Sport ha intervistato un doppio ex della gara come Cafu. L’ex terzino ha analizzato brevemente la partita in programma stasera e ha risposto a diverse domande legate alle due squadre e ad alcuni singoli. Noi abbiamo selezionato quelle relative ai rossoneri, ecco un estratto.
Le parole di Cafu
Se quella di stasera può essere una partita scudetto:
“Senza dubbio sì. L’Inter è forte, ma giallorossi e rossoneri sono nelle prime quattro in classifica e devono puntare in alto. Anche al tricolore”.
Su che partita si aspetta:
“Bella e spettacolare, perché si affronteranno due grandi squadre che stanno ottenendo risultati importanti. Forse superiori a quelli che tanti potevano immaginare a inizio stagione”.
Se il Milan ha un vantaggio per non aver giocato in settimana:
“I rossoneri saranno più riposati, ma i giallorossi hanno entusiasmo perché stanno andando forte, sia in campionato sia in Europa”.
Su Allegri:
“Ha messo i giocatori nelle posizioni giuste e ha dato loro serenità. Non era scontato per un gruppo che veniva da una stagione difficile come la scorsa. Con lui la squadra ha iniziato a girare fin dal precampionato. Non potrà mica essere un caso…”.
Se il Milan può ambire allo scudetto:
“Sì, è secondo in classifica e non ha le coppe europee. Lavorare tutta la settimana per preparare l’incontro del weekend è un bel vantaggio: ti permette di avere meno stanchezza nelle gambe e le idee più chiare, complici gli allenamenti”.
Su Leao:
“Sul fatto che Leao sia forte non ho mai avuto dubbi. L’anno passato ha avuto alti e bassi, ma uno come lui non si discute. Meno male che non è andato via durante il mercato”.
Se la cessione di Theo Hernandez è un rimpianto per il Milan:
“Da ex terzino, quando un terzino forte se ne va dal Milan un po’ di rammarico è inevitabile. A sinistra però Bartesaghi sta dimostrando di avere fisico, personalità e mezzi tecnici per arrivare lontano”.