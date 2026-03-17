Milan, Bucciantini sul campionato: le parole

Il commentatore di Sky Calcio Club ha offerto una riflessione sulla seconda e terza in classifica al momento in relazione all'Inter di Chivu

Marco Bucciantini, commentatore, ha condiviso le sue idee su Sky Sport riguardo al campionato: “Per me, il vantaggio di 9 punti del Napoli sull’Inter appare leggermente più ridotto rispetto ai 8 punti del Milan. Il Napoli è capace di vincere tutte le partite? Un Napoli che sta recuperando i suoi giocatori potrebbe averlo in programma”.

“De Bruyne ha fatto molto bene ieri, Anguissa sta tornando, McTominay è nuovamente disponibile. Ma dobbiamo realmente basarci solo sul Napoli che abbiamo visto finora? Se hai osservato Elmas e Gilmour in mezzo al campo con Vergara davanti a loro, e ora al loro posto ci sono De Bruyne, McTominay e Lobotka, potresti anche cominciare a pensare diversamente. “