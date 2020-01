Brescia-Milan, Massara: “Kessie resta, su Paquetà…”

Brescia-Milan, parla Massara

MILANO – Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, si è così espresso a SkySport nel pre Brescia-Milan.

SU PAQUETA’: “Siamo delusi? Assolutamente no, è un professionista serissimo, un ragazzo sensibile e responsabile, sta vivendo un momento di appannamento, si è confrontato con l’allenatore, hanno convenuto fosse meglio lavorare oggi a Milanello per essere in ottime condizione martedì. PSG? Sono voci che diventano sempre più intense verso la fine del mercato, siamo contenti di Lucas, siamo sicuri darà un contributo importante a questa squadra. Ci stanno momenti di difficoltà, ma è un giocatore forte”

SU R. RODRIGUEZ: “E’ in panchina, concentrato su questa gara. Oggi dobbiamo stare concentrati, ci aspetta una gara insidiosa, vogliamo proseguire il nostro percorso e servirà tanta attenzione”.

SU KESSIE: "Resta fino a fine stagione? Certo".