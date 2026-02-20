Milan, Brambati insiste sulla lotta Scudetto: le parole

Il divario tra Inter e Milan può essere accorciato con il derby che dista a poche settimane di distanza: le parole di Brambati

La gara per lo Scudetto sembra essere molto ardua da effettuare. Il Milan è lontano dall’Inter per via del pareggio contro il Como, pertanto adesso le preoccupazioni principali vertono sul mettere in sicurezza il piazzamento in Champions League.

Secondo Massimo Brambati, il campionato tra Inter e Milan, (con i nerazzurri in vantaggio di sette punti sui rossoneri) non è ancora terminato: “Qualunque cosa può accadere. Se l’Inter conquista la vittoria nel match diretto, allora affermo che è finita, ma se il Milan prevale, ci sono ancora opportunità”.