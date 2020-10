Brahim Diaz: “Ibra fratello maggiore, felice al Milan dal primo momento”

MILANO – Nel post-partita della sfida valida per la seconda giornata di Europa League, ha parlato Brahim Diaz, centrocampista rossonero. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Siamo una squadra, cerchiamo di fare il massimo. Sono contento per questo gol e per la vittoria. Il trequartista è la mia posizione naturale ma lascio al mister la scelta. Stiamo facendo tutti bene, ci troviamo bene con questo modulo, muovendoci a tutto campo”. Ma attenzione perché, dopo la grande vittoria in Europa League, sono arrivate anche alcune clamorose novità per il mercato rossonero. Esplode la bomba atomica, tenetevi forte: sta circolando un’indiscrezione pazzesca! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

Su Ibrahimovic: “E’ un fratello maggiore, mi sta vicino, mi dà i consigli. C’è un bel feeling tra noi e sono contento per questo”.

Sui gol: “Sono molto contento, devo continuare a dare il massimo in questo grande club. Io e la squadra siamo molto contenti e vogliamo continuare così”.

Sulla chance Milan: “Sono venuto qui e sono stato molto contento fin dal primo momento, sono felice di trovare continuità, stiamo tutti danno il massimo per vincere ogni partita”.