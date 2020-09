Brahim Diaz ha conquistato tutti. Anche Ibrahimovic

MILANO – “È un giocatore incredibile e posso dire la stessa cosa come persona”, così, ai microfoni di “SportMediaset”, Brahim Diaz ha parlato del suo nuovo compagno di squadra rossonero Zlatan Ibrahimovic. Parole di stima verso una vera e propria legenda del calcio. L’ex Real Madrid ha conquistato anche lo svedese, il quale ha apprezzato come lo spagnolo sia entrato in campo nel match di Europa League di giovedì scorso contro il Shamrock Rovers. Infatti, in Irlanda, Diaz ha mostrato anche quella sfrontatezza, insieme a qualità e visione di gioco, che tanto piacciono all’ex Manchester United e Barcellona. Che sia l’inizio di una nuova intesa?