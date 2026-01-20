Milan, Borghi su Saelemaekers: “Aggiunge qualità…”

L'esterno del Milan è uno dei punti silenti della squadra: Allegri si fida di lui e delle sue qualità che vengono riconosciute

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha espresso le sue considerazioni sulla partita di ieri sera tra Milan e Lecce dicendo: “Per quanto riguarda la prestazione, è stata apprezzabile, Falcone ha effettuato numerosi parati, mentre Leao si ritrova sempre in una situazione di equilibrio tra fare bene e poter fare di più. Ha inoltre contribuito come rifinitore e in funzione di attaccante di sponda in alcune circostanze”.

“Il Milan ha vinto alla fine grazie a un gioco diretto che ricorda lo stile di Allegri, perché lui afferma che il calcio deve essere pratico, realizzato con competenza e chiarezza. Immaginate un’azione in cui un difensore centrale osserva attentamente, individua un esterno largo e lo serve con grande precisione, un lancio di qualità davvero notevole”.

Borghi chiude: “Sono fermamente convinto che Gabbia non sia un difensore di altissimo livello, ma credo anche che, grazie alla sua determinazione di voler emergere nel Milan e al suo impegno nel portare a termine le cose in modo eccellente, si sia guadagnato meritatamente un ruolo significativo in questa squadra. Quindi, abbiamo un lancio impeccabile, e Saelemaekers aggiunge il suo tocco di qualità, un giocatore spesso sottovalutato per ciò che apporta tecnicamente in campo. A volte, ha comportamenti che esulano un po’ dalle normali aspettative e che io non apprezzo del tutto, tuttavia negli anni ha costantemente dimostrato di fare la differenza. Il suo lavoro sul gol è estremamente prezioso perché controlla il pallone e, in spazi ristretti, riesce a servire un cross preciso per Fullkrug, e questo rappresenta l’evoluzione naturale di tutto quanto”.