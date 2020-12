Bordin: “Il Milan di Pioli sta andando qualcosina oltre rispetto alle attese”

MILANO – Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Roberto Bordin, ex giocatore di Napoli e Atalanta, per parlare del Milan di Stefano Pioli. Ecco le sue parole: “Il Milan sta facendo un grandissimo campionato, nonostante le assenze si vede la mano di Pioli, forse andando qualcosina oltre rispetto alle attese. C’è grande coesione tra i giocatori, è molto importante ed è un aspetto del lavoro del tecnico“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<