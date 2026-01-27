Parla Bonucci: “Milan? Ha contribuito a farmi..” Le parole

L'ex difensore del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'esperienza passata con i rossoneri durante la stagione 2017/2018

Leonardo Bonucci, attualmente assistente tecnico di Rino Gattuso nella Nazionale, ha ripreso a riflettere sulla sua deludente avventura al Milan nella stagione 2017/2018. Queste sono state le sue dichiarazioni a “Legends Roads”:

“Nel mio percorso di vita ho sempre scelto di vedere il lato positivo delle cose. Il fatto di essere approdato al Milan ha contribuito a farmi crescere come persona. Ho iniziato a scoprire meglio me stesso e ho avuto l’opportunità di conoscere Rino. Interagire con Rino come allenatore e condividere il viaggio da novembre a giugno, e anche a luglio poiché ho ripreso a fare il ritiro, mi ha consentito di entrare a far parte del suo staff in Nazionale.”

Bonucci conclude: “Quindi, questa è stata un’ulteriore conferma che ogni esperienza porta a qualcosa di buono, se ci credi, se la interpreti e se la vivi in modo positivo. “