Milan, L’avversario sta bene? Il bollettino del Bologna

Vincenzo Italiano può contare su quasi tutta la squadra sebbene due top siano assenti a causa di una squalifica e di un infortunio

Tante possono essere le strategie se si ha l’intero organico a disposizione. Questo è ciò che può vantare Vincenzo Italiano che sta lavorando in ottica della prossima sfida casalinga contro il Milan.

Tra gli squalificati c’è Skorupski. Il portiere ha rimediato l’espulsione nell’ultima gara e non sarà presente contro i rossoneri. Tra gli infortunati c’è Lucumi. Il centrale salterà il Milan a causa di una lesione di basso grado al bicipite femorale destro.

Il suo rientro sarebbe previsto per inizio Febbraio pertanto Italiano potrebbe valutarlo ancora ma comunque si tratterebbe di un grosso rischio. Fra i diffidati c’è soltanto Cambiaghi.