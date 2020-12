Boateng: “Saelemaekers non sapevo chi fosse, ma contro la viola è stato perfetto” E sull’esultanza di Ibrahimovic

MILANO – “Se vedi Ibra che dalla tribuna esulta dopo un gol vuol dire che ci sta con tutto lo spirito. E se è così puoi davvero vincere lo scudetto. Il Milan gioca il miglior calcio d’Italia con giocatori poco noti: questo Saelemaekers non sapevo proprio chi fosse, ma con la Fiorentina ha fatto una partita perfetta”, così Kevin-Prince Boateng a “La Repubblica“. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA