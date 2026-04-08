Milan, Biasin fa il punto sui rossoneri

Il periodo del Milan non è assolutamente facile da gestire e commentare soprattutto dopo la sconfitta contro il Napoli

Il Milan ha subito una sconfitta nella trasferta contro il Napoli allo stadio “Maradona”, un incontro che, a causa del sorpasso dei partenopei al secondo posto della classifica, ha generato diverse polemiche nell’ambiente rossonero, già provato da tre sconfitte nelle ultime sei partite. Molti hanno criticato Massimiliano Allegri, il cui ruolo di allenatore implica comunque una certa responsabilità. Tuttavia, secondo Fabrizio Biasin, non si dovrebbe esagerare sul tecnico del Milan.

Il punto di vista di Biasin sul Milan: “Il Milan perde contro il Napoli e ricomincia la solita litania su Allegri che ‘non è all’altezza’ e ‘gioca in modo pessimo’ e ‘Allegri via’. Le stesse cose di sempre, veramente noiose. Il Milan si impegnerà per migliorare il proprio gioco, come è giusto che sia, ma le sue possibilità di progresso dipendono più da una gestione oculata del mercato che dalle scelte del suo allenatore. Una squadra che nell’ultimo anno ha speso milioni su giocatori come Gimenez, Fullkrug, Nkunku e ha ottenuto praticamente nulla da loro, è una squadra…”