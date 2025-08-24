Bianchin: "Le grandi squadre hanno leadership, ma il Milan..."

Luca Bianchin è intervenuto ai microfoni di gazzetta.it in cui ha parlato della prestazione del Milan contro la Cremonese

Luca Bianchin ha parlato a gazzetta.it in merito alla partita del Milan contro la Cremonese:

“Le grandi squadre si riconoscono perché hanno leadership, forza nello sguardo e nel linguaggio del corpo. Vincono i duelli, comandano le partite, reagiscono quando vanno sotto. Il Milan da tempo non ha nulla di tutto questo. Il Milan nell’ultima mezz’ora ha creato due occasioni, forse tre, senza arrangiare una reazione d’orgoglio. Non ha mai dato l’impressione di dominare la Cremonese, una delle due candidate principali a retrocedere. Allegri è stato abituato a frequentare spogliatoi di campioni, con molti leader pronti a guidare la squadra. Non può accettare che il Milan sia questo e San Siro, così silenzioso, aggiunge un problema. La gente, anche senza i suggerimenti della curva, potrebbe cantare di più”.