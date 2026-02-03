Bologna-Milan | Bartesaghi: “Stasera daremo il…” Le parole

L’esterno sinistro del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni nella fase pre partita con il Bologna: le parole

Nel corso della conferenza stampa prima di Bologna-Milan, Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di Milan TV per introdurre la sfida significativa che si svolgerà al Dall’Ara, da prendere seriamente in considerazione nonostante il periodo difficile per la squadra di Vincenzo Italiano.

In che modo avete affrontato i nove giorni di interruzione?

“Ci hanno concesso alcuni giorni di pausa perché era importante bilanciare il lavoro settimanale, ma sono convinto che ci siamo allenati in modo efficace e stasera cercheremo di dare il massimo”.

Sul Bologna

“Il mister ci ha messo in guardia. Bisogna stare sul pezzo dando il massimo”.

Quanto conta l’assenza di Saelemaekers questa sera?

“Abbiamo giocatori forti, siamo tutti importanti, quindi daremo il massimo”.