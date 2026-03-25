Milan, Bartesaghi si racconta al pubblico rossonero

Il terzino sinistro del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita dentro e al di fuori dei rossoneri

Davide Bartesaghi ha rilasciato un’intervista per i canali ufficiali del club: una serie di domande brevi con risposte concise su tutti ciò che il Milan rappresenta per lui.

L’intervista in breve

Quanto sei appassionato del Milan?

“Molto, sono tifoso fin da quando ero piccolo. ”

Il tuo primo ricordo legato al Milan?

“È stata una passione che mi ha trasmesso mio padre. ”

Chi era il tuo modello da bambino?

“Oltre a Paolo Maldini, guardavo Marcelo, era quello che seguivo quando ho cominciato a interessarmi al calcio. ”

Su Max Allegri:

“Ottimista, cerca sempre di vedere il lato positivo delle situazioni e lo richiede anche a noi. ”

Cosa avresti scelto se non fossi diventato calciatore?

“Recentemente abbiamo discusso in famiglia riguardo a questo. Avrei aiutato mio padre nel settore delle costruzioni. ”

Sei ordinato o disordinato a casa?

“Molto ordinato, non sopporto il disordine, neanche nella mia camera o nel mio armadietto. ”

Hai qualche scaramanzia?

“Sì, ho le mie abitudini che cerco di mantenere. ”

Segui l’istinto o ti affidi alla ragione?

“Quando si tratta di scelte importanti, tendo a riflettere di più, ma quando sono nervoso agisco più d’istinto. ”

Tre aggettivi per descriverti?

“Ottimista, simpatico e solare. Mi impegno sempre a portare energia positiva nello spogliatoio. ”

I social ti infastidiscono o ti divertono?

“Non mi stressano, sono tranquillo sui social. Li uso di più rispetto a quando ero piccolo e ci faccio anche delle risate. ”

Come ti vesti?

“Non sono proprio super elegante, ho uno stile un po’ fuori dagli schemi (ride, ndr). A volte Landucci e il mister mi dicono di togliere gli orecchini, non sono adatti. ”

Cosa ti infastidisce?

“Quando qualcuno mi dice di avere qualcosa da comunicarmi e poi non lo fa, divento curioso dopo un po’. ”

Qual è il tuo desiderio segreto?

“Vorrei restare al Milan il più a lungo possibile e, naturalmente, indossare la maglia della Nazionale”.