Milan, Cafù elogia Bartesaghi: le parole

La leggenda brasiliana ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui si complimenta con il giovane terzino per le sue qualità

In una lunga conversazione concessa alla Gazzetta dello Sport, Marcos Cafu, ex difensore del Milan, ha espresso le sue opinioni anche su Rafael Leao. Ecco cosa ha detto: “Non ho mai dubitato della forza di Leao. Nella scorsa stagione ha vissuto momenti altalenanti, ma un giocatore del suo calibro è indiscutibile. È meglio che non sia partito durante il calciomercato. ”

In estate, il Milan ha dato l’addio a Theo Hernandez, trasferitosi all’Al-Hilal: “C’è un rimpianto per il club rossonero? Da ex terzino, quando un giocatore forte in quella posizione lascia il Milan, è normale provare un po’ di dispiacere. Chissà che percorso avrebbe fatto con Allegri? A sinistra, però, Bartesaghi sta mostrando di avere fisico, carattere e abilità tecniche per raggiungere grandi traguardi. ”