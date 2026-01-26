Milan, Cafù elogia Bartesaghi: le parole

In una lunga conversazione concessa alla Gazzetta dello Sport, Marcos Cafu, ex difensore del Milan, ha espresso le sue opinioni anche su Rafael Leao. Ecco cosa ha detto: “Non ho mai dubitato della forza di Leao. Nella scorsa stagione ha vissuto momenti altalenanti, ma un giocatore del suo calibro è indiscutibile. È meglio che non sia partito durante il calciomercato. ”
In estate, il Milan ha dato l’addio a Theo Hernandez, trasferitosi all’Al-Hilal: “C’è un rimpianto per il club rossonero? Da ex terzino, quando un giocatore forte in quella posizione lascia il Milan, è normale provare un po’ di dispiacere. Chissà che percorso avrebbe fatto con Allegri? A sinistra, però, Bartesaghi sta mostrando di avere fisico, carattere e abilità tecniche per raggiungere grandi traguardi. ”