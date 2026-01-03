Milan, Bartesaghi su Allegri: “Mi aiuta a crescere, è un vincente”

Le parole di Davide Bartesaghi dopo la vittoria del Milan a Cagliari: crescita personale, il ruolo in campo e la fiducia di Allegri.

Al termine del match vinto ieri sera dal Milan sul campo del Cagliari ha parlato ai microfoni della Rai il difensore rossonero Davide Bartesaghi. Autore di una prestazione autorevole che conferma ancora una volta le sue ottime qualità, che lo rendono uno dei prospetti più interessanti non solo del Milan ma di tutto il calcio italiano. Il giovane difensore ha parlato del ruolo diverso in cui è stato impiegato ieri e anche di mister Massimiliano Allegri. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Bartesaghi

“Mi sono trovato bene nei centrali a 3, un ruolo in cui ho già giocato l’anno scorso con Milan Futuro”.

Sull’avere un allenatore come Allegri:

“Mi aiuta a crescere, è un vincente, ho sempre la fiducia da parte dello staff e dai compagni, che aiuta a crescere molto allenamento dopo allenamento, ma anche partita dopo partita”.