Milan, Bakayoko verso la Turchia? Ore decisive: se partisse…

La parabola discendente di Bakayoko. Diventato "l'accompagnatore di lusso" dei rossoneri. Se partisse lui forse...

Redazione Il Milanista

Tre sono i milioni che il Milanha pagato ai Blues per portarlo in rossonero. Minuti giocati: zero. Il giocatore non scende in campo dallo scorso 15 maggio quando ha disputato 10 minuti nel match contro la Dea in campionato. Destino beffardo. Carriera iniziata brillantemente al Monaco (nella stagione 2016/17). Venne poi acquistato dal Chelsea quasi sei anni fa per ben 40 milioni di euro. Subito un flop in Premier e approdò in rossonero dopo circa un anno (con la formula del prestito annuale). Il Milan decise di non riscattarlo a 35 milioni e così il giocatore fece ritorno a Londra che però l’aveva messo fuori rosa. A quel punto venne riceduto nuovamente in prestito prima al Monaco e poi al Napoli. Ma nessun club lo ha riscattato.

E l’estate di due anni fa il Milan decise di riprenderlo in prestito per due anni (per una cifra di 3 milioni di euro) ma le cose non andarono come si sperava. Il primo anno in rossonero le sue presenze sono state 18 ma con uno scarso minutaggio anche per le sue prestazioni deludenti. Nonostante sia stato tagliato fuori dal progetto di Pioli, il francese è voluto restare a Milano a fare in pratica l’accompagnatore della squadra. E adesso il Milan si trova a pagare uno stipendio a vuoto ( 2,5 milioni netti all'anno) che grava sulle casse dei rossoneri. In realtà non c’è tensione tra società e giocatore. Anzi. Mister Pioli dopo Lecce-Milan aveva parlato così di lui ma era stato sibillino sul suo futuro: "È un grande professionista perché si sta allenando sempre al massimo. Cessione a gennaio? Non lo so in questo momento, non ci sono novità".

Fuori da tutte le competizioni in questa stagione. 17 sono state le volte che mister Pioli lo ha convocato, ma giusto per scaldare la panchina. I rossoneri hanno l’obbligo di riscatto superato un tot di presenze. Il Milan sta lavorando per interrompere il prestito che lo riporterebbe al Chelsea, con cui è legato da contratto fino al 30 giugno del prossimo anno. A quel punto il giocatore resterebbe svincolato. Il suo futuro sarà probabilmente in Turchia dove ci sono diversi club interessati, tra cui l’Adana Demirspor allenato dall’ex calciatore giallorosso Montella (che aveva fatto anche un sondaggio per Demme). Il club turco è arrivato a Milano con il suo vice-Presidente per provare a convincere il centrocampista ad accettare l'offerta. Sono ore (forse) decisive. E se partisse lui Maldini e Massara potrebbero muoversi a sorpresa per cercare rinforzi per Pioli.