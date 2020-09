Bakayoko non si sblocca. Si guarda in Ligue 1

MILANO – L’infortunio di Mateo Musacchio e i tanti dubbi su Leo Duarte mettono in stand-by l’interesse per Federico Chiesa. Il viola piace, ma le priorità in casa Milan sono altre: difesa e centrocampo. La dirigenza rossonera, dopo aver messo a segno il colpo Tonali, vuole regalare a Pioli un altro mediano così da garantire al tecnico quattro mediani che possano rotare in stagione. Il sogno è sempre Bakayoko ma trattare con il Chelsea non è facile, anche per le diverse valutazioni sul giocatore. Per questo motivo, secondo quanto riportato da “TuttoSport” gli uomini mercato stanno valutando alcune alternative all’ex Monaco. Oltre ai soliti Florentino Luis e Soumaré ci sarebbe anche Ibrahim Sangaré. Il 22enne mediano, già nel giro della nazionale della Costa d’Avorio, piace anche per la sua valutazione di circa 10 milioni.